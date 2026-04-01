Retournac

Concert

Salle de la Filature Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Le groupe vocal du collège Boris Vian vous invite à assister à un concert à la salle de la Filature.

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Salle de la Filature Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 46 97

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English :

The vocal group from Collège Boris Vian invites you to attend a concert at Salle de la Filature.

L’événement Concert Retournac a été mis à jour le 2026-04-16 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire