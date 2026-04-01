Tournoi de fléchettes Salle de la Forge Retournac

Retournac

Tournoi de fléchettes

Salle de la Forge La Filature Retournac Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Gratuit

à régler sur place.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Tournoi de fléchettes avec récompenses pour les 6 meilleurs joueurs. Buvette et petite restauration sur place.

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Salle de la Forge La Filature Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 26 35 04

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English :

Darts tournament with prizes for the 6 best players. Refreshment bar and snacks on site.

L’événement Tournoi de fléchettes Retournac a été mis à jour le 2026-04-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire