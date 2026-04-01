Tournoi de fléchettes Salle de la Forge Retournac
Tournoi de fléchettes Salle de la Forge Retournac vendredi 24 avril 2026.
Retournac
Tournoi de fléchettes
Salle de la Forge La Filature Retournac Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Gratuit
à régler sur place.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Tournoi de fléchettes avec récompenses pour les 6 meilleurs joueurs. Buvette et petite restauration sur place.
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Salle de la Forge La Filature Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 26 35 04
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English :
Darts tournament with prizes for the 6 best players. Refreshment bar and snacks on site.
L’événement Tournoi de fléchettes Retournac a été mis à jour le 2026-04-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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