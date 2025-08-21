Circuit N°3 Les hauts de Retournaguet VALPARURE Retournac Haute-Loire

Circuit N°3 Les hauts de Retournaguet VALPARURE

Circuit N°3 Les hauts de Retournaguet VALPARURE Eglise de Retournaguet 43130 Retournac Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Au départ de l’église de Retournaguet, cette boucle vous mènera à la découverte du patrimoine de notre territoire. Châteaux, lavoirs, fontaine ferrugineuse, croix et église se laissent découvrir au fil de vos pas.

Starting from the church of Retournaguet, this loop will lead you to the discovery of the heritage of our territory. Castles, wash houses, iron fountain, crosses and church can be discovered as you walk along.

Ausgehend von der Kirche von Retournaguet führt Sie dieser Rundweg zur Entdeckung des Kulturerbes unserer Region. Schlösser, Waschhäuser, eisenhaltige Brunnen, Kreuze und die Kirche lassen sich im Laufe Ihrer Schritte entdecken.

Partendo dalla chiesa di Retournaguet, questo anello vi condurrà alla scoperta del patrimonio del nostro territorio. Castelli, lavatoi, fontane di ferro, croci e chiese possono essere scoperti durante il percorso.

Partiendo de la iglesia de Retournaguet, este bucle le llevará a descubrir el patrimonio de nuestro territorio. Castillos, lavaderos, fuente de hierro, cruces e iglesia se descubren a su paso.

