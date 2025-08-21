Circuit n°8 Tacot, Loire et château VALPARURE Retournac Haute-Loire

Circuit n°8 Tacot, Loire et château VALPARURE

Circuit n°8 Tacot, Loire et château VALPARURE Cottier 43130 Retournac Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez les environs de Retournac tout au long de ce parcours. Profitez de l’héritage encore présent grâce aux lavoirs, four à pain et abris de berger que vous pourrez croiser en chemin.

English :

Discover the surroundings of Retournac along this route. Take in the heritage of the washhouses, bread ovens and shepherd’s huts you’ll come across along the way.

Deutsch :

Entdecken Sie auf diesem Rundgang die Umgebung von Retournac. Nutzen Sie das noch vorhandene Erbe dank der Waschhäuser, Brotofen und Schäferhütten, an denen Sie auf dem Weg vorbeikommen.

Italiano :

Scoprite i dintorni di Retournac lungo questo itinerario. Lungo il percorso si incontrano lavatoi, forni per il pane e capanne di pastori.

Español :

Descubra los alrededores de Retournac a lo largo de esta ruta. Por el camino encontrará lavaderos, hornos de pan y cabañas de pastores.

