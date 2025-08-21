Circuit N°4 Les côtes du coucou VALPARURE Retournac Haute-Loire

Circuit N°4 Les côtes du coucou VALPARURE

Circuit N°4 Les côtes du coucou VALPARURE Centre de Sarlanges 43130 Retournac Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Au départ de Sarlanges, cette boucle vous mènera à la découverte du patrimoine de plusieurs hameaux de Retournac. Châteaux, lavoirs, fontaine ferrugineuse, croix et église se laissent découvrir au fil de vos pas.

English :

Starting from Sarlanges, this loop will lead you to the discovery of the heritage of several hamlets of Retournac. Castles, wash houses, iron fountain, crosses and church can be discovered as you walk along.

Deutsch :

Ausgehend von Sarlanges führt Sie dieser Rundweg zur Entdeckung des Kulturerbes mehrerer Weiler von Retournac. Schlösser, Waschhäuser, eisenhaltige Brunnen, Kreuze und die Kirche lassen sich bei Ihren Schritten entdecken.

Italiano :

Partendo da Sarlanges, questo anello vi porterà a scoprire il patrimonio di diverse frazioni di Retournac. Castelli, lavatoi, fontane di ferro, croci e chiese possono essere scoperti durante la passeggiata.

Español :

Partiendo de Sarlanges, este bucle le llevará a descubrir el patrimonio de varias aldeas de Retournac. A lo largo del recorrido se pueden descubrir castillos, lavaderos, fuentes de hierro, cruces e iglesias.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-07-20 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme