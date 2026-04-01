Soirée Sarasson Retournac
Soirée Sarasson Retournac samedi 25 avril 2026.
Retournac
Soirée Sarasson
Maison d’Assemblée de la Bastide Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Venez profiter d’une soirée conviviale avec un repas Sarasson, un plat traditionnel accompagné de pommes de terre et de saucisses. Un dessert et un café vous seront également servis.
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Maison d’Assemblée de la Bastide Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 23 90
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English :
Come and enjoy a convivial evening with a Sarasson meal, a traditional dish served with potatoes and sausages. Dessert and coffee will also be served.
L’événement Soirée Sarasson Retournac a été mis à jour le 2026-04-09 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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