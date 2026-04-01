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Soirée Sarasson Retournac

Soirée Sarasson Retournac samedi 25 avril 2026.

Adresse : Maison d'Assemblée de la Bastide

Ville : 43130 Retournac

Département : Haute-Loire

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Retournac

Soirée Sarasson

Maison d’Assemblée de la Bastide Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Venez profiter d’une soirée conviviale avec un repas Sarasson, un plat traditionnel accompagné de pommes de terre et de saucisses. Un dessert et un café vous seront également servis.
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Maison d’Assemblée de la Bastide Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 23 90 

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English :

Come and enjoy a convivial evening with a Sarasson meal, a traditional dish served with potatoes and sausages. Dessert and coffee will also be served.

L’événement Soirée Sarasson Retournac a été mis à jour le 2026-04-09 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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