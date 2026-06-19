Concert Rêveasongs BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Concert Rêveasongs

BAGNERES-DE-BIGORRE 37 bis Rue du Général de Gaulle Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le chœur RêvAsongs (Aèle Musique) revient en concert le samedi 27 juin 2026 à 19h, à l’Odyssée des deux ponts Café Boutique, à Bagnères-de-Bigorre. Une soirée chorale chaleureuse à savourer rue du Général de Gaulle.

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BAGNERES-DE-BIGORRE 37 bis Rue du Général de Gaulle Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 81 19 52

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English :

The R%EAvAsongs choir (A%E8le Musique) returns for a concert on Saturday, June 27, 2026, at 7:00 p.m., at the Odyssée des Deux Ponts Café Boutique, in Bagnères-de-Bigorre. A warm and welcoming choral evening to enjoy on Rue du Général de Gaulle.

L’événement Concert Rêveasongs Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-16 par Pôle du Tourmalet |CDT65