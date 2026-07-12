Concert Rewild, Grimal, Frith, Ducret, Silva, Hemingway L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Concert Rewild, Grimal, Frith, Ducret, Silva, Hemingway

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-01-16 20:00:00

fin : 2027-01-16 21:15:00

Date(s) :

2027-01-16

Rewild, promesse d’un retour à l’état sauvage ? En tout cas, c’est indéniablement la liberté et la créativité, inhérentes à l’œuvre de la saxophoniste et chanteuse Alexandra Grimal, qui ont présidé à la naissance de cette nouvelle formation rassemblant quatre figures internationales de l’improvisation.

À la croisée du jazz, de la musique contemporaine, de l’expérimental et de l’improvisation, le quintet se nourrit des compositions originales et des timbres singuliers de ses membres. Ensemble, ils façonnent un univers sonore en perpétuelle évolution, entre improvisations puissantes et moments de fragilité, privilégiant la sonorité brute, l’écoute subtile et les techniques étendues.Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

Rewild: A Promise of a Return to the Wild? In any case, it is undeniably the freedom and creativity inherent in the work of saxophonist and singer Alexandra Grimal that have shapedthe birth of this new ensemble, which brings together four international figures in the world of improvisation.

%C0 At the crossroads of jazz, contemporary music, experimental music, and improvisation, the quintet draws inspiration from its members’ original compositions and distinctive timbres. Together, they shape a constantly evolving soundscape, ranging from powerful improvisations to moments of fragility, emphasizing raw sound, subtle listening, and extended techniques.

L’événement Concert Rewild, Grimal, Frith, Ducret, Silva, Hemingway Metz a été mis à jour le 2026-06-30 par AGENCE INSPIRE METZ