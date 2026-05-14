Concert Rive Gauche Le Coupe Gorge Parthenay
Concert Rive Gauche Le Coupe Gorge Parthenay vendredi 21 août 2026.
Parthenay
Concert Rive Gauche
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Rive Gauche duo acoustique (guitare, banjo et chant, ainsi que piano, accordéon et chant) Nous proposons un répertoire varié de chansons françaises principalement (Souchon, Barbara, Benjamin Biolay, Renaud, Enzo, Pauline Esther) et quelques unes de Bob Dylan, Beatles en anglais. .
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com
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English : Concert Rive Gauche
L’événement Concert Rive Gauche Parthenay a été mis à jour le 2026-05-14 par CC Parthenay Gâtine
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