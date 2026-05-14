Concert Road House 4 Le Coupe Gorge Parthenay

Parthenay

Concert Road House 4

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 21:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Road House 4 pour une soirée de Rock à Billy, Ska, Rock’n Roll. R4 est un groupe anglais plein d’énergie qui va vous faire bouger et que vous allez adorer ! .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com

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English : Concert Road House 4

L’événement Concert Road House 4 Parthenay a été mis à jour le 2026-05-14 par CC Parthenay Gâtine