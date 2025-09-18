Informations pratiques

Mutzig

Concert Robin Léon

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-07 20:30:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Le phénomène du Schlager fête ses 10 ans de carrière sur la scène du Dôme !

Révélé par la télévision allemande et devenu l’ambassadeur incontournable de la variété pop-alsacienne, Robin Leon s’arrête à Mutzig pour un concert exceptionnel, entouré de ses brillants musiciens.

Formé au Conservatoire de Strasbourg, cet artiste complet à l’énergie débordante vous promet un show unique à la croisée des genres. Entre reprises festives, compositions personnelles en français et en allemand, et solos de trompette virtuoses dont il a le secret, Robin Leon dépoussière le genre et fait chavirer toutes les générations.

Pourquoi il faut absolument réserver ses places ?

Un show 100% live Porté par son Band (orchestre), les arrangements pop, rock et cuivrés prennent une toute autre dimension sur scène.

Une ambiance survoltée et chaleureuse Entre complicité, émotion et rythmes entraînants, impossible de rester assis !

Une proximité unique Un concert à taille humaine au Dôme, idéal pour partager un grand moment de fête.

Que vous soyez fan de la première heure ou simplement curieux de vivre une soirée débordante de convivialité et d’authenticité, ne manquez pas ce rendez-vous ! .

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 61 commercialisation@ot-molsheim-mutzig.com

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English :

L’événement Concert Robin Léon Mutzig a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig