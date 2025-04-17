Concert rock avec The Joss à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire
Concert rock avec The Joss à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire vendredi 28 août 2026.
Mauges-sur-Loire
Concert rock avec The Joss à la Drain’Guette
La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 21:00:00
fin : 2026-08-28 22:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Faites le plein d’énergie rock lors d’une soirée électrique et conviviale sur les rives de l’Èvre.
La Drain’Guette vous donne rendez-vous sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais pour une fin d’été rythmée par les accords de guitare. Ce site naturel et ombragé, halte privilégiée des randonneurs et des cyclistes de La Loire à Vélo, offre un cadre idéal pour une immersion musicale en plein air. Proposé en participation libre, ce concert est une invitation à partager un moment dynamique au cœur du territoire.
Le groupe The Joss investit la scène de 21h à 22h30 pour une performance purement rock. Pendant que le son résonne sur les bords de l’Èvre, les visiteurs peuvent profiter de la terrasse pour savourer des boissons locales. Les plus jeunes ne sont pas oubliés et peuvent s’amuser en toute liberté dans le parc à gosses équipé de jeux et de tracteurs.
Pour la partie restauration, le foodtruck Complètement Food assure le service avec ses burgers maison préparés sur place. Cette offre gourmande vient compléter la carte de planches apéritives de la guinguette, idéale pour dîner dans une ambiance festive avant que le rock ne prenne possession de la soirée. .
La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74
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English :
Fill up on rock energy during an electric and convivial evening on the banks of the river Èvre.
L’événement Concert rock avec The Joss à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-15 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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