Rosheim

Concert Romain Watson

Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26 18:30:00

fin : 2026-07-26 20:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Artiste décalé à l’univers pop astralumineux, Romain Watson mêle humour, émotion et réflexion dans des chansons aussi colorées qu’engagées. Entre autodérision et regard sensible sur le monde, il livre un concert singulier et plein d’énergie.

Habillé de jaune ou d’or en faisant référence aux Chevaliers du Zodiaque ou aux Ferrero Rochers, Romain Watson se passe de toutes les conventions.

Colorées ou coléreuses, ses chansons font place à l’ouverture de la parole à laquelle il est très attaché. Qu’il s’agisse de parité, d’écologie ou de remise en question, Romain s’interroge sur son rôle de père, d’homme et de citoyen.

Mi-Katerine mi-Voyou il emprunte une pop astralumineuse pour parler d’émotions ou revendiquer le fait de n’être qu’un Héros à mi-temps comme le titre son prochain album.

Buvette et petite restauration sur place. .

Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmail.com

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English :

A quirky artist with an astraluminous pop universe, Romain Watson mixes humor, emotion and reflection in songs that are as colorful as they are committed. Between self-mockery and a sensitive look at the world, he delivers a singular concert full of energy.

L’événement Concert Romain Watson Rosheim a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile