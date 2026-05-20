Concert Rose ‘n’ Rooster L’îlot magasin, café, cantine Ornans

Ornans

Concert Rose ‘n’ Rooster

L’îlot magasin, café, cantine 8 place Gustave Courbet Ornans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11 21:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Un duo musical guitare-voix composé de John et Gladys, qui interprètent des reprises pop, reggae et folk anglophones.

Depuis deux ans, ils jouent ensemble et revisitent des chansons à leur façon, avec une attention particulière portée au partage des voix et aux dynamiques de leurs arrangements.

John est originaire de Liverpool (Angleterre) et Gladys de Franche-Comté. Ils forment un duo intergénérationnel dont la complicité, l’humour et la bonne humeur installent naturellement une ambiance conviviale et chaleureuse avec le public. Au chapeau. .

L’îlot magasin, café, cantine 8 place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 john.pemberton@laposte.net

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English : Concert Rose ‘n’ Rooster

L’événement Concert Rose ‘n’ Rooster Ornans a été mis à jour le 2026-06-05 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)