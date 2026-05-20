Concert Rose ‘n’ Rooster L’îlot magasin, café, cantine Ornans
Concert Rose ‘n’ Rooster L’îlot magasin, café, cantine Ornans samedi 11 juillet 2026.
Ornans
Concert Rose ‘n’ Rooster
L’îlot magasin, café, cantine 8 place Gustave Courbet Ornans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11 21:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Un duo musical guitare-voix composé de John et Gladys, qui interprètent des reprises pop, reggae et folk anglophones.
Depuis deux ans, ils jouent ensemble et revisitent des chansons à leur façon, avec une attention particulière portée au partage des voix et aux dynamiques de leurs arrangements.
John est originaire de Liverpool (Angleterre) et Gladys de Franche-Comté. Ils forment un duo intergénérationnel dont la complicité, l’humour et la bonne humeur installent naturellement une ambiance conviviale et chaleureuse avec le public. Au chapeau. .
L’îlot magasin, café, cantine 8 place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 john.pemberton@laposte.net
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English : Concert Rose ‘n’ Rooster
L’événement Concert Rose ‘n’ Rooster Ornans a été mis à jour le 2026-06-05 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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