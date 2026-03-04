Concert Roula Safar Une Odyssée musicale de la Méditerranée à l’Europe Autoire

Concert Roula Safar Une Odyssée musicale de la Méditerranée à l’Europe

7 Impasse de La Roque Del Prat Autoire Lot

Tarif : – – 15 EUR

Début : 2026-05-02 17:00:00

fin : 2026-05-02

2026-05-02

Scènes croisées au manoir avec Cam del Art récital de Roula Safar

Scènes croisées au manoir avec Cam del Art récital de Roula Safar. La mezzo franco-libanaise chante Paul Valéry, guitare et percussions en main. Un voyage musical vibrant, des langues antiques à la poésie

Sur réservation

English :

Cross scenes at the manor with Cam del Art: recital by Roula Safar

