Circuit de la reculée d’Autoire Autoire Lot

Circuit de la reculée d’Autoire

Circuit de la reculée d’Autoire 46400 Autoire Lot Occitanie

Durée : 150 Distance : 5600.0 Tarif :

Nous vous emmenons découvrir un site exceptionnel dominé par de hautes falaises calcaires, abritant un château des Anglais et une belle cascade..

English :

We take you on a tour of an exceptional site dominated by high limestone cliffs, home to an English castle and a beautiful waterfall.

Deutsch :

Wir bringen Sie zu einem außergewöhnlichen Ort, der von hohen Kalksteinfelsen dominiert wird und ein Schloss der Engländer und einen schönen Wasserfall beherbergt.

Italiano :

Vi porteremo alla scoperta di un sito eccezionale dominato da alte scogliere calcaree, che ospita un château des Anglais e una splendida cascata.

Español :

Le llevaremos a visitar un lugar excepcional dominado por altos acantilados de piedra caliza, que alberga un château des Anglais y una hermosa cascada.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot