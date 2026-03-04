Concert Saint Patrick, Bibliothèque, Wattrelos

Concert Saint Patrick Mercredi 18 mars, 16h00 Bibliothèque Nord

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T16:00:00+01:00 – 2026-03-18T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-18T16:00:00+01:00 – 2026-03-18T17:00:00+01:00

Bibliothèque 2, rue Emile Basly Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.81.66.38 »}]

Concert avec le conservatoire de Wattrelos et le theatre du CSE concert conservatoire

Droit réservé