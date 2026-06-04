Concert Saint-Point
Concert Saint-Point jeudi 23 juillet 2026.
Saint-Point
Concert
Camping du Lac Saint-Point Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Venez assister au concert du groupe Mynésis.
Inscription au repas au 07 66 71 38 62. .
Camping du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 40 54 93 contact@campingdulacbourgogne.com
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English : Concert
L’événement Concert Saint-Point a été mis à jour le 2026-06-04 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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