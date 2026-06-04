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Concert Saint-Point

Concert Saint-Point jeudi 23 juillet 2026.

Adresse : Camping du Lac

Ville : 71520 Saint-Point

Département : Saône-et-Loire

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Saint-Point

Concert

Camping du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Venez assister au concert du groupe Mynésis.
Inscription au repas au 07 66 71 38 62.   .

Camping du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 40 54 93  contact@campingdulacbourgogne.com

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English : Concert

L’événement Concert Saint-Point a été mis à jour le 2026-06-04 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III

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