Concert Sainte-Cécile Auditorium de la Louvière Épinal

Informations pratiques

Épinal

Concert Sainte-Cécile

Auditorium de la Louvière 7 rue de la Louvière Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-21 20:30:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

L’Orchestre d’harmonie d’Épinal, ensemble musical regroupant les instruments de la famille des bois,cuivres et percussions, offre cette année une nouvelle plongée musicale.

Sans réservation dans la limite des places disponibles.Tout public

0 .

Auditorium de la Louvière 7 rue de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 73 34 48 00 ohepinal.info@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Orchestre d?harmonie d?Épinal, a musical ensemble comprising woodwind, brass and percussion instruments, is offering a new musical experience this year.

No reservation necessary, subject to availability.

L’événement Concert Sainte-Cécile Épinal a été mis à jour le 2026-08-30 par OT EPINAL ET SA REGION