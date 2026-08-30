Concert Sainte-Cécile Auditorium de la Louvière Épinal
samedi 21 novembre 2026 · Auditorium de la Louvière · Épinal
Informations pratiques
Épinal
Concert Sainte-Cécile
Auditorium de la Louvière 7 rue de la Louvière Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-11-21 20:30:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
L’Orchestre d’harmonie d’Épinal, ensemble musical regroupant les instruments de la famille des bois,cuivres et percussions, offre cette année une nouvelle plongée musicale.
Sans réservation dans la limite des places disponibles.Tout public
0 .
Auditorium de la Louvière 7 rue de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 73 34 48 00 ohepinal.info@gmail.com
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English :
The Orchestre d?harmonie d?Épinal, a musical ensemble comprising woodwind, brass and percussion instruments, is offering a new musical experience this year.
No reservation necessary, subject to availability.
L’événement Concert Sainte-Cécile Épinal a été mis à jour le 2026-08-30 par OT EPINAL ET SA REGION
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