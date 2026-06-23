Concert Salut printemps, Orchestre national de Metz Grand Est, Jessica Cottis, Ilya Gringolts L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Metz

Concert Salut printemps, Orchestre national de Metz Grand Est, Jessica Cottis, Ilya Gringolts

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-03-12 20:00:00

fin : 2027-03-12

Date(s) :

2027-03-12

Trois instantanés dans ce programme singulier une intrigante Capsule de notre compositrice en résidence Eve Risser, un chef-d’œuvre injustement méconnu et un très célèbre concerto pour violon.

On connaît mal en France la musique du britannique Ralph Vaughan Williams et pourtant, la Symphonie n°5 regorge de mélodies inoubliables, culminant dans une romanza au lyrisme amoureux. On peut compter sur le talent de l’excellente cheffe australienne Jessica Cottis pour déployer cette musique pleine d’espérance. Est-ce en raison de la promesse des fiançailles avec Thérèse Brunswick que Beethoven composa un concerto au lyrisme tout aussi radieux ? Avec son archet sensible et sa profonde humanité, Ilya Gringolts est le violoniste idéal pour interpréter ce concerto printanier.Adultes

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

Three highlights from this unique program: an intriguing piece by our composer-in-residence, Eve Risser; an unjustly overlooked masterpiece; and a very famous violin concerto.

The music of the British composer Ralph Vaughan Williams is little known in France, and yet his Symphony No. 5 is brimming with unforgettable melodies, culminating in a romantic, love-filled romanza. We can count on the talent of the excellent Australian conductor Jessica Cottis to bring this music, full of hope, to life. Was it because of his engagement to Thérèse Brunswick that Beethoven composed a concerto with such radiant lyricism? With his sensitive bowing and profound humanity, Ilya Gringolts is the ideal violinist to perform this spring-like concerto.

L’événement Concert Salut printemps, Orchestre national de Metz Grand Est, Jessica Cottis, Ilya Gringolts Metz a été mis à jour le 2026-06-23 par AGENCE INSPIRE METZ