CONCERT : SAM SAUVAGE + première partie, Le Douze, Cergy

Informations pratiques

CONCERT : SAM SAUVAGE + première partie Vendredi 26 mars 2027, 20h30 Le Douze Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-26T20:30:00+01:00 – 2027-03-26T23:00:00+01:00

Fin : 2027-03-26T20:30:00+01:00 – 2027-03-26T23:00:00+01:00

SAM SAUVAGE

Lauréat aux Victoires de la Musique en tant que Révélation masculine, il vient de sortir son premier album, Mesdames, Messieurs !, un disque intense où l’intime, le social et le politique se percutent sans détour. C’est avant tout sur scène que Sam Sauvage impose pleinement sa singularité. Habité, frontal, viscéral, il incarne et vit chacune de ses chansons. Une voix puissante et un corps en tension servent une interprétation sans artifice forgée à force de concerts, de festivals et de premières parties (Zaho de Sagazan, Eddy de Pretto, Clara Luciani, Feu! Chatterton…). Chaque concert est une décharge émotionnelle, où l’urgence du propos et la sincérité de l’interprétation laissent une empreinte durable. Sam Sauvage est un artiste de l’instant, du risque, du vivant. Sam Sauvage- Instagram + première partie

Informations pratiques

Spectacle debout

Ouverture des portes à 19h30

Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit uniquement à partir de 19h.

Les soirs de spectacle Le Douze Café propose un espace bar et petite restauration.

Le Douze 12 Allée des Petits Pains, 95800 Cergy, France Île-de-France Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France 01 34 33 32 12 https://ledouze.cergy.fr/ https://www.facebook.com/ledouze.cergy/;https://www.instagram.com/ledouze.cergy/ [{« type »: « link », « value »: « https://ledouze.cergy.fr/evenement/sam-sauvage-premiere-partie/ »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 211K Followers, 2,083 Following, 176 Posts – See Instagram photos and videos from Sam Sauvage (@samsauvageoff) », « type »: « rich », « title »: « Sam Sauvage (@samsauvageoff) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad6-1.cdninstagram.com/v/t51.75761-19/501469695_18386581723136487_1783729196600823290_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=100&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=V_2RI–U6MYQ7kNvwFSyaMV&_nc_oc=AdoDTdScEcfSSaIDRV1ZabUNbOJ72543jsRx0NvhxcjB6YSTLWHKN6Me5XSdO-__RkQ&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad6-1.cdninstagram.com&_nc_gid=muyVWiLrdQrvdD7xQnJHfA&_nc_ss=7f60f&oh=00_Af-XpZEXOJnf8lBP8D-8QMPgwglw-RzrH_VwQZNarsfQGQ&oe=6A2F7C1D », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/samsauvageoff/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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Sam Sauvage, originaire de Boulogne-sur-Mer, incarne une nouvelle voix indomptable de la pop française, il sera sur la scène du Douze le vendredi 26 Mars 2027.