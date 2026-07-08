Concert Sauvage, Le Maxiphone L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Concert Sauvage, Le Maxiphone

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-09 20:00:00

fin : 2026-10-09 21:15:00

Date(s) :

2026-10-09

Dix musiciennes et musiciens de haut vol, rassemblés autour de Fred Pouget pour former le Maxiphone revisitent la musique de Jean-Philippe Rameau, le grand compositeur français de la fin de la période baroque et du début du classicisme.

Le résultat est magique. L’instrumentarium hybride (vielle à roue, effets électroniques, accordéon diatonique, mandoline, une section de vents aérienne…) musarde avec délice au cœur de l’œuvre de Rameau. La figure du compositeur apparaît par touches, tandis que les motifs jazz émergent entre deux mélodies et que résonnent les chants d’oiseaux. Une relecture comme une promenade, pleine de surprises et de détours, dans le sillage des funambules du Maxiphone.Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

Ten world-class musicians, brought together by Fred Pouget to form Maxiphone, reinterpret the music of Jean-Philippe Rameau, the great French composer of the late Baroque and early Classical periods.

The result is magical. The hybrid ensemble (hurdy-gurdy, electronic effects, diatonic accordion, mandolin, an ethereal wind section…) delightfully meanders through the heart of Rameau’s work. The composer’s presence emerges in fleeting moments, while jazz motifs surface between melodies and birdsong rings out. A reinterpretation like a stroll, full of surprises and detours, following in the footsteps of the Maxiphone tightrope walkers.

L’événement Concert Sauvage, Le Maxiphone Metz a été mis à jour le 2026-06-30 par AGENCE INSPIRE METZ