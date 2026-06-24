Concert Saxophone et Orgue Église Saint-Vincent Roquevaire

Roquevaire

Concert Saxophone et Orgue

Dimanche 11 octobre 2026 de 16h30 à 18h.

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du concert. Église Saint-Vincent Place de l’Eglise Roquevaire Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 16:30:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Valentine Michaud au saxophone, Jean-Baptiste Robin à l’orgue.

Un programme brillant qui célèbre la fête sous toutes ses formes, placé sous le signe de la virtuosité du saxophone et des couleurs inombrables de l’orgue. Les danses brèves et étincelantes de Rameau, Bartók et Robin nous entraînent dans leur irrésistible énergie. Des transcriptions inédites réservent également leur part de surprises, avec quelques clins d’œil à des œuvres célèbres comme la Toccata et Fugue en ré mineur de JS Bach ou encore L’Apprenti sorcier de Paul Dukas, véritable feu d’artifice musical. .

Église Saint-Vincent Place de l’Eglise Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 04 05 33

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English :

Valentine Michaud on saxophone, Jean-Baptiste Robin on organ.

L’événement Concert Saxophone et Orgue Roquevaire a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile