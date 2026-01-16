Concert Sébastien Tellier La Cartonnerie Reims

Concert Sébastien Tellier

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 27 – 27 – EUR

Début : 2026-03-19 20:00:00

fin : 2026-03-19

2026-03-19

Un animal qui rêve et un homme qui rugit

Multi-instrumentiste de talent, Sébastien Tellier a exploré avec ses six albums studios divers territoires entre pop, folk(s) et électronique. Il revient en 2026 avec un septième nouvel album, “Kiss The Beast“, déclaration maximaliste, à la fois éclectique et cohérente, qui revisite tout le spectre sonore exploré au cours de sa carrière, tout en le projetant vers de nouveaux territoires inattendus.

Sébastien Tellier sera pour l’occasion en tournée en 2026 avec un passage très attendu à La Cartonnerie le 19 mars 2026 ! .

