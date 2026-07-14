Concert Septuors en écho L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Concert Septuors en écho

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2027-02-14 16:00:00

fin : 2027-02-14 17:15:00

Date(s) :

2027-02-14

En 2028, on fêtera les deux cents ans de la naissance d’Adolphe Blanc. Qui se souvient de ce violoniste pourtant très en vue sous le Second Empire ? S’il a disparu des mémoires, c’est notamment parce qu’il privilégiait la musique de chambre à une époque qui ne jurait que par l’opéra. Son Septuor évolue dans un romantisme élégant et volubile qui, clarinette aidant, pourrait se rapprocher de celui d’un Carl Maria von Weber. Cette pièce délicieuse ne déparera pas avec le Septuor de Beethoven, dont elle reprend l’effectif.

Une partition très plaisante elle aussi, œuvre d’un jeune musicien brillant, adulé par le public viennois, au ton bien différent de la densité qui régnera dans les quatuors ou sonates pour piano écrits vingt ans plus tard.Adultes

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

In 2028, we will celebrate the 200th anniversary of Adolphe Blanc’s birth. Who remembers this violinist, who was nevertheless very prominent during the Second Empire? If he has faded from memory, it is largely because he favored chamber music at a time when opera was all the rage. His Septet is imbued with an elegant and lively romanticism that, thanks to the clarinet, might be compared to that of Carl Maria von Weber. This delightful piece will not seem out of place alongside Beethoven’s Septet, as it features the same instrumentation.

A very pleasant score as well, a work by a brilliant young musician, adored by the Viennese public, with a tone quite different from the intensity that would characterize the string quartets and piano sonatas he would write twenty years later.

L’événement Concert Septuors en écho Metz a été mis à jour le 2026-07-06 par AGENCE INSPIRE METZ