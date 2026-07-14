Metz Veggie Festival 2ème édition Les Frigos Metz

Informations pratiques

Metz

Metz Veggie Festival 2ème édition

Les Frigos 1 Rue du Général Ferrié Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2026-07-17 11:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19

Les Frigos de Metz se mettent au 100 % veggie pour la seconde édition du Metz Veggie Festival, un rendez-vous festif placé sous le signe de l’éthique et du respect des animaux !

Au programme Des concerts pour vibrer au rythme de la musique, des conférences les samedi pour échanger, s’informer et s’inspirer, un vegan market regroupant des exposants passionnés et engagés pour la cause animale, des food trucks 100 % veggie pour régaler toutes les papilles.

Venez déguster de délicieuses flams veggie en écoutant de la bonne musique dans une ambiance conviviale et engagée !Tout public

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Les Frigos 1 Rue du Général Ferrié Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Les Frigos de Metz is going 100% veggie for the second edition of the Metz Veggie Festival, a festive event centered on ethics and respect for animals!

On the program: Concerts to get you moving to the beat, talks on Saturday to share ideas, learn, and find inspiration, a vegan market featuring passionate exhibitors committed to the animal cause, and 100% veggie food trucks to delight every palate.

Come enjoy delicious veggie flams while listening to great music in a friendly and socially conscious atmosphere!

L’événement Metz Veggie Festival 2ème édition Metz a été mis à jour le 2026-07-07 par AGENCE INSPIRE METZ