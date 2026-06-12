Concert session Irlandaise Ar Morskoul Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Concert session Irlandaise

Ar Morskoul 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Session en mode bœuf pour ce mois de juin ! Plongez dans l’ambiance festive de l’Irlande avec des musiques entraînantes.

Que vous soyez amateur de culture irlandaise ou simplement en quête d’une soirée conviviale, venez vous changer les idées…

Notre barman vous proposera, en plus de la sélection habituelle, la véritable Guinness en pression — tirée de façon traditionnelle avec une émulsion à l’azote. Parviendra-t-il (enfin) à dessiner le trèfle dans la mousse ? .

Ar Morskoul 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 60 12

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English :

L’événement Concert session Irlandaise Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS