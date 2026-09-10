Concert « Shagong Trio », Bibliothèque municipale, Bègles

Informations pratiques

Concert « Shagong Trio » Samedi 19 septembre, 17h00 Bibliothèque municipale Gironde

Gratuit. Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Concert SHAGONG TRIO

Laissez-vous embarquer pour cette ode à la nature, véritable voyage au son des musiques du monde.

Bibliothèque municipale 58 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 49 54 81

Concert Shagong Trio concert Bibliothéque

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