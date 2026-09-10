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Concert « Shagong Trio », Bibliothèque municipale, Bègles

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque municipale · Bègles

Concert « Shagong Trio », Bibliothèque municipale, Bègles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque municipale
Adresse
58 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33130 Bègles
Ville
33130 Bègles
Département
Gironde
Tarif
Gratuit. Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Concert « Shagong Trio » Samedi 19 septembre, 17h00 Bibliothèque municipale Gironde

Gratuit. Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Concert SHAGONG TRIO

Laissez-vous embarquer pour cette ode à la nature, véritable voyage au son des musiques du monde.

Bibliothèque municipale 58 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 49 54 81
Concert Shagong Trio concert Bibliothéque

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