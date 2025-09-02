Concert Showys L’Aiguillon-la-Presqu’île
Concert Showys L’Aiguillon-la-Presqu’île samedi 5 septembre 2026.
L’Aiguillon-la-Presqu’île
Concert Showys
Avenue de la Plage L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 21:00:00
fin : 2026-09-05 22:30:00
Date(s) :
2026-09-05
Orchestre SHOWYS sur l’Esplanade, en face le Restaurant du Casino. De juin à septembre, des concerts, voir le programme des animations.
Orchestre avec un répertoire varié pour vous faire danser aux rythmes des tubes d’hier et d’aujourd’hui. .
Avenue de la Plage L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 27 10 29 animation-casidunes@orange.fr
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English :
SHOWYS orchestra on the Esplanade, opposite the Casino Restaurant. Concerts from June to September, see the entertainment program.
L’événement Concert Showys L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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