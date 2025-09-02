L’Aiguillon-la-Presqu’île

Concert Showys

Avenue de la Plage L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 21:00:00

fin : 2026-09-05 22:30:00

Date(s) :

2026-09-05

Orchestre SHOWYS sur l’Esplanade, en face le Restaurant du Casino. De juin à septembre, des concerts, voir le programme des animations.

Orchestre avec un répertoire varié pour vous faire danser aux rythmes des tubes d’hier et d’aujourd’hui. .

Avenue de la Plage L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 27 10 29 animation-casidunes@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

SHOWYS orchestra on the Esplanade, opposite the Casino Restaurant. Concerts from June to September, see the entertainment program.

L’événement Concert Showys L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud