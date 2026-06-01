Concert Si Bécarre avec Opale Guitares Montreuil-sur-Mer
Concert Si Bécarre avec Opale Guitares Montreuil-sur-Mer mardi 30 juin 2026.
Montreuil-sur-Mer
Concert Si Bécarre avec Opale Guitares
¨Place du Général de Gaulle Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
Groupe vocal SI BECARRE
En collaboration avec OPALE GUITARES de Bruno Mursic
Mardi 30 juin à 20h30
Théâtre de Montreuil-sur-Mer
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Hommage à Dadi
Chansons Jazz et Bossa…
Tarif 10€ Réservation en ligne sur HelloAsso
Renseignements 03 21 09 36 60
Crédit Bruno Mursic .
¨Place du Général de Gaulle Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 09 36 60
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English :
L’événement Concert Si Bécarre avec Opale Guitares Montreuil-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer