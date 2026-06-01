Montreuil-sur-Mer

Concert Si Bécarre avec Opale Guitares

¨Place du Général de Gaulle Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Groupe vocal SI BECARRE

En collaboration avec OPALE GUITARES de Bruno Mursic

Mardi 30 juin à 20h30

Théâtre de Montreuil-sur-Mer

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Hommage à Dadi

Chansons Jazz et Bossa…

Tarif 10€ Réservation en ligne sur HelloAsso

Renseignements 03 21 09 36 60

Crédit Bruno Mursic .

¨Place du Général de Gaulle Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 09 36 60

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English :

L’événement Concert Si Bécarre avec Opale Guitares Montreuil-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer