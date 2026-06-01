Restau-Théâtre au Coquempot Montreuil-sur-Mer
Restau-Théâtre au Coquempot Montreuil-sur-Mer jeudi 25 juin 2026.
Montreuil-sur-Mer
Restau-Théâtre au Coquempot
Place de la Poissonnerie Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Jeudi 25 juin 2026
A partir de 19h
2 rue de la Poissonerie Montreuil
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Avec la participation de la Troupe La Fabrique
Tarif 25€ (hors boisson)
Crédit Le Cocquempot .
Place de la Poissonnerie Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 81 05 61
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English :
L’événement Restau-Théâtre au Coquempot Montreuil-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer