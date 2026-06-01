Montreuil-sur-Mer

Restau-Théâtre au Coquempot

Place de la Poissonnerie Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Jeudi 25 juin 2026

A partir de 19h

2 rue de la Poissonerie Montreuil

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Avec la participation de la Troupe La Fabrique

Tarif 25€ (hors boisson)

Crédit Le Cocquempot .

Place de la Poissonnerie Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 81 05 61

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English :

L’événement Restau-Théâtre au Coquempot Montreuil-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer