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Restau-Théâtre au Coquempot Montreuil-sur-Mer

Restau-Théâtre au Coquempot Montreuil-sur-Mer jeudi 25 juin 2026.

Adresse : Place de la Poissonnerie

Ville : 62170 Montreuil-sur-Mer

Département : Pas-de-Calais

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Tarif :

Montreuil-sur-Mer

Restau-Théâtre au Coquempot

Place de la Poissonnerie Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-25

Date(s) :
2026-06-25

Jeudi 25 juin 2026
A partir de 19h
2 rue de la Poissonerie Montreuil
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Avec la participation de la Troupe La Fabrique

Tarif 25€ (hors boisson)
Crédit Le Cocquempot   .

Place de la Poissonnerie Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 81 05 61 

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English :

L’événement Restau-Théâtre au Coquempot Montreuil-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer

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