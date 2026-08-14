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AGENDA · Montélimar

Concert Si tu vois Bechet avec Montelimar city Jazz Salle Saint Martin Montélimar

dimanche 11 octobre 2026 · Salle Saint Martin · Montélimar

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Salle Saint Martin
Adresse
2 rue Bernard Cathelin
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif
17 17 17 Tarif réduit adhérents

Montélimar

Concert Si tu vois Bechet avec Montelimar city Jazz

Salle Saint Martin 2 rue Bernard Cathelin Montélimar Drôme

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif réduit
adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 15:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :
2026-10-11

Montelimar city jazz accueille pour sa rentrée le groupe Si tu vois Bechet avec sa musique intemporelle
  .

Salle Saint Martin 2 rue Bernard Cathelin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 80 22 86 64  montelimarcityjazz@gmail.com

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English :

For its season opener, Montélimar City Jazz welcomes the band Si tu vois Bechet with its timeless music

L’événement Concert Si tu vois Bechet avec Montelimar city Jazz Montélimar a été mis à jour le 2026-08-14 par Montélimar Tourisme Agglomération

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