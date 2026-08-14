Concert Si tu vois Bechet avec Montelimar city Jazz Salle Saint Martin Montélimar
dimanche 11 octobre 2026 · Salle Saint Martin · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Concert Si tu vois Bechet avec Montelimar city Jazz
Salle Saint Martin 2 rue Bernard Cathelin Montélimar Drôme
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Tarif réduit
adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 15:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Montelimar city jazz accueille pour sa rentrée le groupe Si tu vois Bechet avec sa musique intemporelle
.
Salle Saint Martin 2 rue Bernard Cathelin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 80 22 86 64 montelimarcityjazz@gmail.com
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English :
For its season opener, Montélimar City Jazz welcomes the band Si tu vois Bechet with its timeless music
L’événement Concert Si tu vois Bechet avec Montelimar city Jazz Montélimar a été mis à jour le 2026-08-14 par Montélimar Tourisme Agglomération
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