Concert Si tu vois Bechet avec Montelimar city Jazz Salle Saint Martin Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Concert Si tu vois Bechet avec Montelimar city Jazz

Salle Saint Martin 2 rue Bernard Cathelin Montélimar Drôme

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif réduit

adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 15:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Montelimar city jazz accueille pour sa rentrée le groupe Si tu vois Bechet avec sa musique intemporelle

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Salle Saint Martin 2 rue Bernard Cathelin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 80 22 86 64 montelimarcityjazz@gmail.com

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English :

For its season opener, Montélimar City Jazz welcomes the band Si tu vois Bechet with its timeless music

L’événement Concert Si tu vois Bechet avec Montelimar city Jazz Montélimar a été mis à jour le 2026-08-14 par Montélimar Tourisme Agglomération