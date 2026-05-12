Saint-Quirin

Concert Silbermann entre tradition française et germanique

Eglise Priorale Saint-Quirin Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26 22:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Concert de la masterclass internationale d’orgue de Saint-Quirin avec les étudiants de la Muskihachschule de Stuttgrat et Vincent Bernhardt, professeur invité. Naturellement servi par les couleurs si savoureuses du plus occidental des orgues Silbermann et le décor baroque de l’église priorale, on devine déjà un répertoire de haute volée offert par les étudiants d’une des plus brillantes classes d’orgue d’Europe, qui se seront initiés deux jours durant sur l’un des rares instruments permettant la synthèse des deux styles germaniques et français. Concert gratuit avec plateau.Tout public

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Eglise Priorale Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est amis@orgue-saint-quirin.fr

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English :

Concert by the international organ masterclass at Saint-Quirin, featuring students from the Muskihachschule Stuttgrat and guest professor Vincent Bernhardt. Naturally enhanced by the luscious colors of the most Western of Silbermann organs and the baroque décor of the Priorale church, we can already anticipate a high-flying repertoire offered by the students of one of Europe’s most brilliant organ classes, who will have spent two days learning on one of the rare instruments that allows the synthesis of the two Germanic and French styles. Free concert with tray.

L’événement Concert Silbermann entre tradition française et germanique Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-05-12 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG