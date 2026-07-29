Concert Sinatra The Voice Is Back Théâtre Le Normandy Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Concert Sinatra The Voice Is Back

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Avec un swing inégalé, une voix légendaire, Frank Sinatra restera pour toujours le plus grand crooner de tous les temps. Retrouvez le le temps d’une soirée inoubliable à travers les traits et le talent hors du commun de Stephen Triffitt.

Largement considéré comme le Maître depuis le Maître, Stephen Triffitt a incarné Frank durant trois saisons à Las Vegas, a tenu le rôle de Ol’ Blue Eyes dans la production originale de The Rat Pack Live from Las Vegas et a affiché COMPLET lors de concerts au London Palladium, au Royal Festival Hall de Londres et à l’Olympia de Paris !

Aucun anniversaire ne se souhaite sans la présence de son meilleur ami et pour l’occasion, Dean Martin, merveilleusement incarné par Mark Adams, interprétera quelques-uns de ses plus grands succès en première partie de cette parenthèse enchantée.

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

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English : Concert Sinatra The Voice Is Back

L’événement Concert Sinatra The Voice Is Back Le Havre a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie