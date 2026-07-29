Concert Sinatra The Voice Is Back Théâtre Le Normandy Le Havre
vendredi 25 septembre 2026 · Théâtre Le Normandy · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Concert Sinatra The Voice Is Back
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Avec un swing inégalé, une voix légendaire, Frank Sinatra restera pour toujours le plus grand crooner de tous les temps. Retrouvez le le temps d’une soirée inoubliable à travers les traits et le talent hors du commun de Stephen Triffitt.
Largement considéré comme le Maître depuis le Maître, Stephen Triffitt a incarné Frank durant trois saisons à Las Vegas, a tenu le rôle de Ol’ Blue Eyes dans la production originale de The Rat Pack Live from Las Vegas et a affiché COMPLET lors de concerts au London Palladium, au Royal Festival Hall de Londres et à l’Olympia de Paris !
Aucun anniversaire ne se souhaite sans la présence de son meilleur ami et pour l’occasion, Dean Martin, merveilleusement incarné par Mark Adams, interprétera quelques-uns de ses plus grands succès en première partie de cette parenthèse enchantée.
Réservation obligatoire .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
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English : Concert Sinatra The Voice Is Back
L’événement Concert Sinatra The Voice Is Back Le Havre a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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