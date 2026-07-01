CONCERT : SKIP THE USE + première partie, Le Douze, Cergy

Informations pratiques

CONCERT : SKIP THE USE + première partie Samedi 28 novembre, 20h30 Le Douze Val-d’Oise

30/22/20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-28T20:30:00+01:00 – 2026-11-28T23:00:00+01:00

Fin : 2026-11-28T20:30:00+01:00 – 2026-11-28T23:00:00+01:00

SKIP THE USE

Dans le sillage bigarré de leur cinquième progéniture, Mat Bastard (chant), Yan Stefani (guitare), Enzo Gabert (batterie) et Nelson Martins (basse) ont façonné leur nouveau disque comme un puzzle, au détour d’une revigorante parenthèse créative.

Durant cette pause baignée de liberté, les quatre complices se sont lancé le défi de composer individuellement au service du collectif, jusqu’à faire naître un patchwork sonore sans frontière, envoyant valser les étiquettes sans oublier de rassembler, le poing levé.

+ première partie

Le Douze 12, allée des petits pains, Cergy, France, 95800 Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France +33 1 34 33 32 12 https://ledouze.cergy.fr/ https://www.facebook.com/ledouze.cergy/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « https://ledouze.cergy.fr/evenement/skip-the-use-premiere-partie/ »}] RER A Gare de Cergy St-Christophe En voiture : A15 – sortie 12 Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit les soirs de spectacle

SKIP THE USE IS BACK ! Le quatuor lillois revient faire frémir nos tympans et élever les consciences avec « WE ARE GOOD » / « DISTORTER », ils seront sur la scène du Douze le samedi 28 novembre 2026.

©Nicko Guihal