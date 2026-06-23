Cassagnabère-Tournas

CONCERT SMALL STEPS

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

La Pistouflerie vous propose un concert de Jazz manouche

Small Steps est un trio toulousain qui s’est formé autour du jazz manouche mais aussi des grands noms du jazz plus largement (Wayne Shorter, Miles Davis…).

Leur répertoire original et varié laisse place à la virtuosité autant qu’à l’émotion. L’écoute et l’interaction sont au cœur de ce projet qui ravira l’oreille des mélomanes.

La Pistouflerie propose des boissons et produits locaux de qualité (ardoises de charcuterie/fromage et assiette végétariennes) dans une ambiance chaleureuse qui leur a valu le label Comme à la maison du département Haute Garonne.

Tous les apéros-concerts de juillet-août-septembre sont à 19h30, au chapeau et si les conditions le permettent en extérieur. .

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

La Pistouflerie presents a Gypsy jazz concert

L’événement CONCERT SMALL STEPS Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2026-06-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE