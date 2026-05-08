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Concert Sofa ZAC du Mont de Magny Gisors

Concert Sofa ZAC du Mont de Magny Gisors vendredi 8 mai 2026.

Lieu : ZAC du Mont de Magny

Adresse : 15 Route de Paris

Ville : 27140 Gisors

Département : Eure

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Gisors

Concert Sofa

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:30:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Funk

Aux confins de la soul et du funk , Sofa est une formation ultra groovie et énergique avec des musiciens d’origine afro, funk et jazz.
Au son de la pulse, ces 9 musiciens vous ambianceront pour une soirée festive et cuivrée !   .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93  lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

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English : Concert Sofa

L’événement Concert Sofa Gisors a été mis à jour le 2026-05-05 par Vexin Normand Tourisme

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