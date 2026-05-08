Concert Sofa ZAC du Mont de Magny Gisors

Gisors

Concert Sofa

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:30:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Funk

Aux confins de la soul et du funk , Sofa est une formation ultra groovie et énergique avec des musiciens d’origine afro, funk et jazz.

Au son de la pulse, ces 9 musiciens vous ambianceront pour une soirée festive et cuivrée ! .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

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English : Concert Sofa

L’événement Concert Sofa Gisors a été mis à jour le 2026-05-05 par Vexin Normand Tourisme