Concert Sofa ZAC du Mont de Magny Gisors
Concert Sofa ZAC du Mont de Magny Gisors vendredi 8 mai 2026.
Gisors
Concert Sofa
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:30:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Funk
Aux confins de la soul et du funk , Sofa est une formation ultra groovie et énergique avec des musiciens d’origine afro, funk et jazz.
Au son de la pulse, ces 9 musiciens vous ambianceront pour une soirée festive et cuivrée ! .
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com
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English : Concert Sofa
L’événement Concert Sofa Gisors a été mis à jour le 2026-05-05 par Vexin Normand Tourisme
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