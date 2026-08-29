Concert solidaire Chorale participative + Let Kids Rock Cité de la Musique Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Concert solidaire Chorale participative + Let Kids Rock

Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17 19:00:00

fin : 2026-12-17

Date(s) :

2026-12-17

Rejoignez une chorale éphémère ouverte à tous et à toutes ! Après votre inscription, vous recevrez les paroles et les partitions pour préparer les morceaux chez vous avant de monter sur la scène de la Cordo.

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Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com

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English : Concert solidaire Chorale participative + Let Kids Rock

Join a women’s choir that’s open to everyone! After you sign up, you’ll receive the lyrics and sheet music so you can practice the songs at home before taking the stage at La Cordo.

L’événement Concert solidaire Chorale participative + Let Kids Rock Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-29 par Valence Romans Tourisme