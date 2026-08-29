Concert solidaire Chorale participative + Let Kids Rock Cité de la Musique Romans-sur-Isère
jeudi 17 décembre 2026 · Cité de la Musique · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Concert solidaire Chorale participative + Let Kids Rock
Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-17 19:00:00
fin : 2026-12-17
Date(s) :
2026-12-17
Rejoignez une chorale éphémère ouverte à tous et à toutes ! Après votre inscription, vous recevrez les paroles et les partitions pour préparer les morceaux chez vous avant de monter sur la scène de la Cordo.
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Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com
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English : Concert solidaire Chorale participative + Let Kids Rock
Join a women’s choir that’s open to everyone! After you sign up, you’ll receive the lyrics and sheet music so you can practice the songs at home before taking the stage at La Cordo.
L’événement Concert solidaire Chorale participative + Let Kids Rock Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-29 par Valence Romans Tourisme
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