Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Solidaire d’Inside Voices Paris organisé par le Rotary Club Paris Balard Temple de l’Annonciation Paris

Concert Solidaire d’Inside Voices Paris organisé par le Rotary Club Paris Balard Temple de l’Annonciation Paris

Concert Solidaire d’Inside Voices Paris organisé par le Rotary Club Paris Balard Temple de l’Annonciation Paris mardi 14 avril 2026.

Lieu : Temple de l'Annonciation

Adresse : 19 rue Cortambert

Ville : 75016 Paris

Département : Paris

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Et si une soirée pouvait vraiment faire la différence…

Le 14 avril, on vous donne rendez-vous pour un moment de musique, de partage et de solidarité

Un concert porté par le Rotary Paris Balard avec la chorale INSIDE VOICES PARIS, au profit de Mille Parcours : aidez-nous à financer un séjour de répit pour les femmes exilées que nous accompagnons et leurs enfants.

Une soirée pour se retrouver, être ensemble… et soutenir concrètement les femmes accompagnées par l’association.

Mardi 14 avril 2026 – 20h
Temple de l’Annonciation, Paris 16
️ 15€

Nous espérons vous y voir nombreux.

Concert Solidaire d’Inside Voices Paris organisé par le Rotary Club Paris Balard
Le mardi 14 avril 2026
de 20h00 à 22h00
payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-14T23:00:00+02:00
fin : 2026-04-15T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-14T20:00:00+02:00_2026-04-14T22:00:00+02:00

Temple de l’Annonciation 19 rue Cortambert  75016 Paris
https://fb.me/e/3H6KOAfTp https://fb.me/e/3H6KOAfTp


Afficher la carte du lieu Temple de l’Annonciation et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)