Concert solidaire Eymet
samedi 22 août 2026 · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Concert solidaire
Jardin de Cadix Eymet Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
L’association Eymet Danser organise un concert solidaire au profit des pompiers.
Sur scène Duo Sunrise, Isa, Kaëla, Wayne, Eymet Danser (chant) et pour le final de la soirée Dj Erikson.
Espace bien être et structure gonflable seront sur place. .
Jardin de Cadix Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 03 94 46 associationeymetdanser@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert solidaire
L’événement Concert solidaire Eymet a été mis à jour le 2026-08-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Eymet (Dordogne)
- Concert | Duo Alhena Église Notre-Dame Eymet 16 août 2026
- Exposition | Catherine SERVET Peinture et collages & Francis LINGLET- sculpture et peinture Salle Jeanne de Toulouse Eymet 17 août 2026
- Exposition | Annie DUFOUR peinture Salle Cadix Eymet 17 août 2026
- Le p’tit Festival de la Forêt … et de l’eau ! Rue de la Sole Eymet 19 août 2026
- Les documentaires du mercredi Moulin d’Eymet Eymet 19 août 2026