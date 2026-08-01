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AGENDA · Eymet

Concert solidaire Eymet

samedi 22 août 2026 · Eymet

Concert solidaire Eymet

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Jardin de Cadix
Ville
24500 Eymet
Département
Dordogne
Tarif

Eymet

Concert solidaire

Jardin de Cadix Eymet Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

L’association Eymet Danser organise un concert solidaire au profit des pompiers.

Sur scène Duo Sunrise, Isa, Kaëla, Wayne, Eymet Danser (chant) et pour le final de la soirée Dj Erikson.
Espace bien être et structure gonflable seront sur place.   .

Jardin de Cadix Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 03 94 46  associationeymetdanser@gmail.com

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English : Concert solidaire

L’événement Concert solidaire Eymet a été mis à jour le 2026-08-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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