Informations pratiques

Eymet

Concert solidaire

Jardin de Cadix Eymet Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

L’association Eymet Danser organise un concert solidaire au profit des pompiers.

Sur scène Duo Sunrise, Isa, Kaëla, Wayne, Eymet Danser (chant) et pour le final de la soirée Dj Erikson.

Espace bien être et structure gonflable seront sur place. .

Jardin de Cadix Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 03 94 46 associationeymetdanser@gmail.com

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English : Concert solidaire

L’événement Concert solidaire Eymet a été mis à jour le 2026-08-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides