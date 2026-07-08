Concert Sonates en Trio de Bach Saint-Pierre-aux-Nonnains Metz

Informations pratiques

Metz

Concert Sonates en Trio de Bach

Saint-Pierre-aux-Nonnains 1 Rue de la Citadelle Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-05-14 20:00:00

fin : 2027-05-14 21:00:00

Date(s) :

2027-05-14

Et 1 et 2 et 3 instruments !

Basées à Metz, Les Curiosités esthétiques présentent les splendides Sonates en Trio de Bach, prodiges d’inventions sonores. Contrairement à ce que leurs noms pourraient laisser penser, ces œuvres furent à l’origine pensées pour deux instruments la viole de gambe et le clavecin. C’est tout l’excitant défi qu’ont lancé Vincent Bernhard, Jean-Pierre Pinet et Vincent Roth (grands musiciens et pédagogues) à leur violoncelle, flûte et pianoforte respectifs. Au XVIIIe siècle, la pratique de la transcription était courante, et loin de trahir, l’exercice s’avère acte de liberté, de curiosité et de passion. Grâce aux Curiosités esthétiques, Bach déploie une fraîcheur et une lumière nouvelles.Tout public

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Saint-Pierre-aux-Nonnains 1 Rue de la Citadelle Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

And 1, and 2, and 3 instruments!

Based in Metz, Les Curiosités esthétiques present Bach’s splendid Trio Sonatas, masterpieces of musical invention. Contrary to what their names might suggest, these works were originally conceived for two instruments: the viola da gamba and the harpsichord. This is the exciting challenge that Vincent Bernhard, Jean-Pierre Pinet, and Vincent Roth (renowned musicians and educators) have taken on with their respective cello, flute, and pianoforte. In the 18th century, the practice of transcription was common, and far from being a betrayal, the exercise proves to be an act of freedom, curiosity, and passion. Through the *Aesthetic Curiosities*, Bach reveals a newfound freshness and radiance.

L’événement Concert Sonates en Trio de Bach Metz a été mis à jour le 2026-06-30 par AGENCE INSPIRE METZ