Concert / sortie de résidence du duo Tolosa Trobadors, Centre occitan des musiques et danses traditionnelles, Toulouse

Informations pratiques

Concert / sortie de résidence du duo Tolosa Trobadors Dimanche 20 septembre, 17h30 Centre occitan des musiques et danses traditionnelles Haute-Garonne

Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Au Moyen Âge, Toulouse fut un important foyer de diffusion de la musique des troubadours. Cette résidence au COMDT est l’occasion, pour le duo Tolosa Trobadors, de plonger dans la matière des sons médiévaux, en explorant les intervalles mélodiques dits « inégaux », caractéristiques de cette musique et peu à peu effacés au fil du temps.

Ce deuxième programme présente un nouvel éventail de chants médiévaux et traditionnels, ainsi que de musiques instrumentales. Les arrangements sont entièrement créés par les deux musiciens.

Avec Pascal Caumont : voix, oud, ttun-ttun, xirula, luth roman.

Joël Sitbon : voix, vièle à archet, viola da gamba, ttun-ttun, xirula, totaròta.

Centre occitan des musiques et danses traditionnelles 5 rue du pont de Tounis, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 51 28 38 http://www.comdt.org [{« type »: « phone », « value »: « 05 34 51 28 38 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@comdt.org »}] Le Centre occitan des musiques et danses traditionnelles est un centre de ressources dédié à la culture occitane de tradition orale, spécifiquement dans les domaines de la musique et de la danse. Sa mission principale consiste à préserver, promouvoir et transmettre ce patrimoine à travers des activités d’enseignement, de diffusion, d’éducation artistique et culturelle, de lutherie et de documentation.

En tant que pôle régional, le COMDT soutient et structure des projets en Midi-Pyrénées. En s’appuyant sur ses missions fondamentales, il encourage les échanges et les collaborations avec d’autres traditions musicales ainsi qu’avec la musique ancienne. Métro Carmes ou Esquirol. Vélo station : n°26 Dalbade / De Gorsse. Arrêt de bus Quai de Tounis (ligne 38). Tramway Palais de justice.

Toulouse a été au Moyen-Âge un intense foyer de diffusion de la musique des Troubadours ; cette résidence au COMDT est l’occasion pour le duo de plonger dans la matière des sons médiévaux, en en les …

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