Concert sortie de résidence Himëra, MJC bréquigny, Rennes

Concert sortie de résidence Himëra Jeudi 23 avril, 20h30 MJC bréquigny Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T20:30:00+02:00 – 2026-04-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T20:30:00+02:00 – 2026-04-23T23:00:00+02:00

Après leur passage remarqué lors du festival Jazz à l’Ouest, La MJC Bréquigny accueille du 20 au 23 avril le trio Himëra pour une résidence soutenue par la Ville de Rennes.

Trio à l’instrumentation atypique (trompette, guitare électrique, percussions, un peu de synthé et chant en breton), Himëra élabore un jazz-rock actuel et hybride, une épopée musicale allant des mélodies traditionnelles bretonnes aux rythmes du Moyen-Orient.

Alliant l’acoustique à l’électrique, les trois musiciens aux parcours éclectiques naviguent entre compositions instrumentales et arrangements modernes de chansons bretonnes.

Lineup :

Iwan Audran – percussions, chant

Brieuc Stievenard – trompette, bugle, synthés, effets

Martin Chenu Noury – guitare électrique, octaver basse, effets, compositions

MJC bréquigny 15 Av. Georges Graff, 35200 Rennes Rennes 35238 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne

Concert sortie de résidence Himëra concert Himëra

Elouan JEGOUX