Concert Soun’n Soul Le Coupe Gorge Parthenay
Concert Soun’n Soul Le Coupe Gorge Parthenay samedi 28 novembre 2026.
Parthenay
Concert Soun’n Soul
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 21:00:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Soun’n Soul c’est l’histoire improbable d’une rencontre de personnalités différentes qui ne se seraient jamais croisées sans leur passion commune, la musique. Malgré les tribulations autour du globe de certains de ses membres, Sound’n Soul est un groupe cent pour cent poitevin, voire fortement neuvillois. Il propose des compositions colorées du vécu de chacun, influencées par la pop, la soul et le blues, sans jamais trop s’éloigner du funk. Au programme de la guitare électro-acoustique et électrique, de la basse, percussions et batterie, le tout épaulé par un saxophone. Sound’n Soul fait voyager et découvrir de nouveaux univers musicaux qui laissent rarement indifférents. .
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com
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English : Concert Soun’n Soul
L’événement Concert Soun’n Soul Parthenay a été mis à jour le 2026-05-14 par CC Parthenay Gâtine
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