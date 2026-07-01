Concert Spectacle de l’Ensemble Gabriel Eglise Notre-Dame Le Grand-Bourg
vendredi 24 juillet 2026 · Eglise Notre-Dame · Le Grand-Bourg
Informations pratiques
Le Grand-Bourg
Concert Spectacle de l’Ensemble Gabriel
Eglise Notre-Dame 1 Place du Marché Le Grand-Bourg Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Concert spectacle Pavan’ez vous présenté par l’Ensemble Gabriel,
Participation libre.
A partir de 19h 00. .
Eglise Notre-Dame 1 Place du Marché Le Grand-Bourg 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 05 13 55
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English : Concert Spectacle de l’Ensemble Gabriel
L’événement Concert Spectacle de l’Ensemble Gabriel Le Grand-Bourg a été mis à jour le 2026-07-16 par Creuse Tourisme
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