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AGENDA · Le Grand-Bourg

Concert Spectacle de l’Ensemble Gabriel Eglise Notre-Dame Le Grand-Bourg

vendredi 24 juillet 2026 · Eglise Notre-Dame · Le Grand-Bourg

Concert Spectacle de l’Ensemble Gabriel Eglise Notre-Dame Le Grand-Bourg

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Eglise Notre-Dame
Adresse
1 Place du Marché
Ville
23240 Le Grand-Bourg
Département
Creuse
Tarif

Le Grand-Bourg

Concert Spectacle de l’Ensemble Gabriel

Eglise Notre-Dame 1 Place du Marché Le Grand-Bourg Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Concert spectacle Pavan’ez vous présenté par l’Ensemble Gabriel,
Participation libre.
A partir de 19h 00.   .

Eglise Notre-Dame 1 Place du Marché Le Grand-Bourg 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 05 13 55 

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English : Concert Spectacle de l’Ensemble Gabriel

L’événement Concert Spectacle de l’Ensemble Gabriel Le Grand-Bourg a été mis à jour le 2026-07-16 par Creuse Tourisme

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