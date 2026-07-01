Concert Spectacle de l’Ensemble Gabriel Eglise Notre-Dame Le Grand-Bourg

Informations pratiques

Le Grand-Bourg

Concert Spectacle de l’Ensemble Gabriel

Eglise Notre-Dame 1 Place du Marché Le Grand-Bourg Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Concert spectacle Pavan’ez vous présenté par l’Ensemble Gabriel,

Participation libre.

A partir de 19h 00. .

Eglise Notre-Dame 1 Place du Marché Le Grand-Bourg 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 05 13 55

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English : Concert Spectacle de l’Ensemble Gabriel

L’événement Concert Spectacle de l’Ensemble Gabriel Le Grand-Bourg a été mis à jour le 2026-07-16 par Creuse Tourisme