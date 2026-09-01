Informations pratiques

Thouars

Concert Spectacle Les bedaines de coton par Cyril Maguy

12 Rue Porte de Paris Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 14:30:00

fin : 2026-09-30 15:30:00

Date(s) :

2026-09-30

Dès 6 ans, découvrez les origines du Delta blues avec Cyril Maguy et l’histoire de Charley Patton dans le Mississippi du début du XXe siècle. Mercredi 30 septembre à 14h30, salle La Traverse. Gratuit, sur inscription places limitées.

Dans le cadre de l’inauguration de la nouvelle médiathèque du Thouarsais, Cyril Maguy propose Les bedaines de coton , un concert-spectacle consacré aux origines du blues. Le public est invité à plonger dans le Mississippi du début du XXe siècle et à découvrir l’histoire de Charley Patton, figure emblématique du Delta blues. À travers son parcours dans les champs de coton de la ferme de Dockery, le spectacle raconte la naissance d’une musique devenue un genre majeur. Entre récit et musique, cette création permet de découvrir l’histoire du blues tout en suivant le destin d’un musicien pour qui la musique représente une forme de liberté. Le spectacle est proposé le mercredi 30 septembre 2026 à 14h30, dans la salle La Traverse de la médiathèque du Thouarsais. Il est accessible dès 6 ans, sur inscription places limitées. Réseravations à partir du 16 septembre 2026 .

12 Rue Porte de Paris Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65

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English : Concert Spectacle Les bedaines de coton par Cyril Maguy

For children ages 6 and up, discover the origins of Delta blues with Cyril Maguy and the story of Charley Patton in early 20th-century Mississippi. Wednesday, September 30, at 2:30 p.m., La Traverse room. Free, registration required; limited seating.

L’événement Concert Spectacle Les bedaines de coton par Cyril Maguy Thouars a été mis à jour le 2026-09-01 par Maison du Thouarsais