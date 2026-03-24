Concert spectacle Les murmures de la Kora Espalion
Concert spectacle Les murmures de la Kora Espalion dimanche 19 avril 2026.
Espalion
Concert spectacle Les murmures de la Kora
Galerie Jean Bouldoires 5 rue de la grave Espalion Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Le musicien est un jeune homme , Jean Baptiste Robert, qui a vécu une année au Burkina Faso et qui a été accueilli dans une famille de musiciens afin de savoir jouer de la harpe africaine qui est ce superbe instrument !
Animer nos villages avec une parole venue d’ ailleurs ,c’est important pour ce monde global !
Nous serons heureux de vous compter parmi nous ! .
Galerie Jean Bouldoires 5 rue de la grave Espalion 12500 Aveyron Occitanie associationmamaafrica@gmail.com
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English :
The musician is a young man, Jean Baptiste Robert, who spent a year in Burkina Faso and was welcomed into a family of musicians so that he could learn to play the African harp, which is this superb instrument!
L’événement Concert spectacle Les murmures de la Kora Espalion a été mis à jour le 2026-04-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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