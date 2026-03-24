Espalion

Concert spectacle Les murmures de la Kora

Galerie Jean Bouldoires 5 rue de la grave Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Le musicien est un jeune homme , Jean Baptiste Robert, qui a vécu une année au Burkina Faso et qui a été accueilli dans une famille de musiciens afin de savoir jouer de la harpe africaine qui est ce superbe instrument !

Animer nos villages avec une parole venue d’ ailleurs ,c’est important pour ce monde global !

Nous serons heureux de vous compter parmi nous ! .

Galerie Jean Bouldoires 5 rue de la grave Espalion 12500 Aveyron Occitanie associationmamaafrica@gmail.com

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English :

The musician is a young man, Jean Baptiste Robert, who spent a year in Burkina Faso and was welcomed into a family of musicians so that he could learn to play the African harp, which is this superb instrument!

L’événement Concert spectacle Les murmures de la Kora Espalion a été mis à jour le 2026-04-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)