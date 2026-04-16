Soirée jeux Espalion
Soirée jeux Espalion mardi 21 avril 2026.
Espalion
Soirée jeux
5 rue du Docteur Trémolière Espalion Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-04-21
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
L’association l’Auberge Espalionne vous invite dans leur locaux pour une soirée jeux !
Le principe?
Chacun amène ses jeux, on lance une table, puis 2 puis…. selon l’affluence!
On découvre des jeux, on propose les siens… il y en a pour tous les goûts! Citadelles, Azul, Code names, Dixit, the game, 6 qui prend, Unanimo, Skull ans roses, Nouvelles contrées, Splendor, la mafia de Cuba, tarot, échecs, bamboleo…
Nouveau ! L’Auberge Espalionne a les siens désormais, la cagnotte nous a permis d’acheter Esquissé, Speed Bac et Tamaloo !
Petit rappel les soirées jeux de l’Auberge, c’est tous les 1ers jeudis et 3èmes mardis de chaque mois (sauf contre-ordre)
N’hésitez pas à vous inviter aux tables, l’idée est d’accueillir les nouveaux joueurs! .
5 rue du Docteur Trémolière Espalion 12500 Aveyron Occitanie contact@laubergeespalionne.fr
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English :
The Auberge Espalionne association invites you to their premises for a games evening!
L’événement Soirée jeux Espalion a été mis à jour le 2026-04-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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