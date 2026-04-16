Espalion

Foire expo Fête des Fromages

Foirail et centre-ville Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Une journée festive et conviviale au cœur de la ville ! Comme chaque année, exposants, animations et saveurs seront au rendez-vous !

Restauration avec repas des producteurs, sous chapiteau et possibilité de pique niquer sur les bords du Lot

Marché de producteurs fromagers et producteurs locaux

Au programme, animations pour toute la famille:

présentation des fromages lauréats du Concours officiel des fromages

exposition des animaux de la ferme

Mini ferme pédagogique

atelier autour du lait

Dégustation

jeux en bois géants pour toute la famille

balades à poney

marché fromager

jeu de piste

chiens de troupeaux

sans oublier la vente de véhicules pro et particuliers, le marché au fleurs ( devant la mairie) le marché forain et le marché des créateurs ! .

Foirail et centre-ville Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 65 51

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English :

A festive and convivial day in the heart of the city! As every year, exhibitors, entertainment and flavours will be on hand!

L’événement Foire expo Fête des Fromages Espalion a été mis à jour le 2026-04-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)