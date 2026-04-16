Foire expo Fête des Fromages Espalion
Foire expo Fête des Fromages Espalion dimanche 19 avril 2026.
Espalion
Foire expo Fête des Fromages
Foirail et centre-ville Espalion Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Une journée festive et conviviale au cœur de la ville ! Comme chaque année, exposants, animations et saveurs seront au rendez-vous !
Restauration avec repas des producteurs, sous chapiteau et possibilité de pique niquer sur les bords du Lot
Marché de producteurs fromagers et producteurs locaux
Au programme, animations pour toute la famille:
présentation des fromages lauréats du Concours officiel des fromages
exposition des animaux de la ferme
Mini ferme pédagogique
atelier autour du lait
Dégustation
jeux en bois géants pour toute la famille
balades à poney
marché fromager
jeu de piste
chiens de troupeaux
sans oublier la vente de véhicules pro et particuliers, le marché au fleurs ( devant la mairie) le marché forain et le marché des créateurs ! .
Foirail et centre-ville Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 65 51
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English :
A festive and convivial day in the heart of the city! As every year, exhibitors, entertainment and flavours will be on hand!
L’événement Foire expo Fête des Fromages Espalion a été mis à jour le 2026-04-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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