Concert St Patrick The Waxies Le Coupe Gorge Parthenay

Concert St Patrick The Waxies

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

The Waxies, groupe de musiciens anglo-irlandais (mandoline, guitares, violon, batterie, chant) pour une soirée folk anglo-irlandais. .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com

