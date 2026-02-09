Concert St Patrick The Waxies Le Coupe Gorge Parthenay
Concert St Patrick The Waxies Le Coupe Gorge Parthenay samedi 14 mars 2026.
Concert St Patrick The Waxies
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
The Waxies, groupe de musiciens anglo-irlandais (mandoline, guitares, violon, batterie, chant) pour une soirée folk anglo-irlandais. .
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert St Patrick The Waxies Parthenay a été mis à jour le 2026-02-05 par CC Parthenay Gâtine